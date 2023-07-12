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Звезда волейбольной сборной Украины стала MVP Золотой Евролиги-2023

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Лунд, Среда 12 июля 2023 11:22
Звезда волейбольной сборной Украины стала MVP Золотой Евролиги-2023 Фото: Анастасия Крайдуба (справа) с престижной наградой (cev.eu)
Автор: Антон Федорцив

Диагональная национальная команда Украины Анастасия Крайдуба получила приз Самой ценной волейболистке Золотой Евролиги-2023. Она стала второй украинкой в истории с таким достижением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

28-летний лидер "сине-желтых" больше всего приложилась к триумфу сборной Украины на турнире. Она стала самой результативной в составе национальной команды и вторым бомбардиром Золотой Евролиги в целом (152 очков).

"Я не надеялась, что меня выберут лучшим игроком. Но конечно хотелось... Не знала, выберут меня или нет. Не думала об этом, только думала о победе сборной. Это очень важная победа для нас, потому что мы достаточно молодая команда и очень многие молодые девушки выступают за сборную. Это такой один шаг вперед для нас", – рассказала Крайдуба.

Опытная диагональная стала второй украинкой с титулом MVP Золотой Евролиги. На турнире 2017 года самым ценным признали доигровщицу "сине-желтых" Анну Степанюк. Крайдуба вместе с либеро Немцевой и центральной блокирующей Дорсман были в заявках сборной Украины в обоих розыгрышах.

Кто такая Анастасия Крайдуба

Уроженка Евпатории, воспитанница местной "Киркенитиды". На профессиональном уровне дебютировала в составе родной команды.

В 2013 году перебралась в "Химик" из Южного. В рядах коллектива из Одесской области завоевала 5 чемпионских титулов. После недолгих выступлений в красноярском "Енисее" и "Будовлянах" из Лодзя оказалась в каменском "Прометее". С грандом завоевала шестое "золото" Суперлиги.

Сезон 2022/23 провела в польском "Ополе". Грядущий сезон начнет в составе итальянского "Фиренце".

К слову, ранее волейбольная сборная Украины обыграла Швецию в финале женской Золотой Евролиги-2023.

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