Звезда "Манчестер Сити" повторил уникальное достижение партнеров Шевченко в "Милане"
Герой финала Клубного чемпионата мира-2023 Хулиан Альварес стал лишь третьим футболистом в истории, триумфовавшим во всех возможных крупных турнирах Европы, Южной Америки и планеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Opta Sports.
Аргентинский нападающий вошел в элитный клуб чемпионов. Накануне он пополнил коллекцию медалью за победу на Клубном ЧМ-2023.
Альварес теперь выиграл Копа Либертадорес с "Ривер Плейтом", Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира в составе "Манчестер Сити", а также Копа Америка-2021 и Мундиаль-2022 – со сборной Аргентины. Форвард стал первым аргентинцем в истории, покорившим такое достижение. Ранее подобное удалось двум бразильцам.
Вратарь Дида и защитник Кафу покорили такое достижение в 00-х. Оба торжествовали в Лиге чемпионов и Клубном ЧМ-2007 в составе "Милана" после того, как выиграли со сборной Бразилии на ЧМ-2002 и Копа Америка-1999.
В этом году "Манчестер Сити" Альвареса также завоевал чемпионский титул АПЛ, трофей Лиги чемпионов, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА. Сам форвард эволюционировал. В составе "горожан" он начал атаковать из глубины, компенсировав отсутствие Де Брюйне.
3 - Julián Álvarez es el primer argentino y el tercer jugador en general que gana la CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Copa América, UEFA Champions League, Mundial de la FIFA y Mundial de Clubes de la FIFA, junto a los brasileños Cafú y Dida. Extraterrestre. pic.twitter.com/O7aTJGoaN3— OptaJavier (@OptaJavier) December 22, 2023
К слову, ранее подготовили анонс спортивных событий субботы и воскресенья.
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