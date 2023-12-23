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Звезда "Манчестер Сити" повторил уникальное достижение партнеров Шевченко в "Милане"

Суббота 23 декабря 2023 11:45
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Звезда "Манчестер Сити" повторил уникальное достижение партнеров Шевченко в "Милане" Фото: Хулиан Альварес стал футбольным абсолютным чемпионом (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорцив

Герой финала Клубного чемпионата мира-2023 Хулиан Альварес стал лишь третьим футболистом в истории, триумфовавшим во всех возможных крупных турнирах Европы, Южной Америки и планеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Opta Sports.

Аргентинский нападающий вошел в элитный клуб чемпионов. Накануне он пополнил коллекцию медалью за победу на Клубном ЧМ-2023.

Альварес теперь выиграл Копа Либертадорес с "Ривер Плейтом", Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира в составе "Манчестер Сити", а также Копа Америка-2021 и Мундиаль-2022 – со сборной Аргентины. Форвард стал первым аргентинцем в истории, покорившим такое достижение. Ранее подобное удалось двум бразильцам.

Вратарь Дида и защитник Кафу покорили такое достижение в 00-х. Оба торжествовали в Лиге чемпионов и Клубном ЧМ-2007 в составе "Милана" после того, как выиграли со сборной Бразилии на ЧМ-2002 и Копа Америка-1999.

В этом году "Манчестер Сити" Альвареса также завоевал чемпионский титул АПЛ, трофей Лиги чемпионов, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА. Сам форвард эволюционировал. В составе "горожан" он начал атаковать из глубины, компенсировав отсутствие Де Брюйне.

К слову, ранее подготовили анонс спортивных событий субботы и воскресенья.

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