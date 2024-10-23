Звезда "Лейкерс" зрелищным блок-шотом остановил "Миннесоту": момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Американец покорил моментом в третьей четверти противостояния с "Тимбервулвз". Он в высоком прыжке одной правой заблокировал попытку центрового "Миннесоты" Гобера.

В первую очередь стараниями Дэвиса "Лейкерс" отпраздновали домашнюю победу (110:103). "Озерники" теперь будут готовиться к встрече с "Финиксом" дома в ночь на субботу. В свою очередь "Тимбервулвз" продолжат путешествие по Калифорнии поединком против "Сакраменто" с четверга на пятницу.

Дэвис еще и стал самым результативным на паркете, оформив дабл-дабл. Он набрал 36 очков, сделал 16 подборов и отдал 4 передачи. Лидер "Миннесоты" Эдвардс завоевал всего 27 пунктов.

Кто такой Энтони Дэвис

Уроженец Чикаго, на студенческом уровне защищал цвета "Кентукки Уайлдкэтс". Первый номер драфта НБА-2012, был выбран "Нью-Орлеаном".

В составе "Пеликанс" провел 7 сезонов. В ряды "Лейкерс" перебрался перед кампанией 2019/20 и с первой попытки выиграл чемпионский титул. Девятикратный участник Матчей всех звезд (2014-2021, 2024), победитель NBA In-Season Tournament-2023. Олимпийский чемпион Лондона и Парижа

За характерные брови получил ожидаемое прозвище Brow ("Бровь"). В 2012 году зарегистрировал торговую марку на свою монобровь под слоганами "Бойтесь бровей" и "Поднимите брови".