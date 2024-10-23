Звезда "Лейкерс" зрелищным блок-шотом остановил "Миннесоту": момент дня в НБА
Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.
Американец покорил моментом в третьей четверти противостояния с "Тимбервулвз". Он в высоком прыжке одной правой заблокировал попытку центрового "Миннесоты" Гобера.
В первую очередь стараниями Дэвиса "Лейкерс" отпраздновали домашнюю победу (110:103). "Озерники" теперь будут готовиться к встрече с "Финиксом" дома в ночь на субботу. В свою очередь "Тимбервулвз" продолжат путешествие по Калифорнии поединком против "Сакраменто" с четверга на пятницу.
Дэвис еще и стал самым результативным на паркете, оформив дабл-дабл. Он набрал 36 очков, сделал 16 подборов и отдал 4 передачи. Лидер "Миннесоты" Эдвардс завоевал всего 27 пунктов.
Кто такой Энтони Дэвис
Уроженец Чикаго, на студенческом уровне защищал цвета "Кентукки Уайлдкэтс". Первый номер драфта НБА-2012, был выбран "Нью-Орлеаном".
В составе "Пеликанс" провел 7 сезонов. В ряды "Лейкерс" перебрался перед кампанией 2019/20 и с первой попытки выиграл чемпионский титул. Девятикратный участник Матчей всех звезд (2014-2021, 2024), победитель NBA In-Season Tournament-2023. Олимпийский чемпион Лондона и Парижа
За характерные брови получил ожидаемое прозвище Brow ("Бровь"). В 2012 году зарегистрировал торговую марку на свою монобровь под слоганами "Бойтесь бровей" и "Поднимите брови".
К слову, параллельно Леброн и его сын вошли в историю НБА активным дуэтом.
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