Звезда "Голден Стэйта" установил фантастический ориентир точных трехочковых в НБА

Лидер "Голден Стэйт Уорриорз" Стеф Карри обновил уникальное достижение по точным броскам из-за "дуги" под эгидой Национальной баскетбольной ассоциации в противостоянии с "Бруклин Нетс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter НБА .

35-летний плеймейкер калифорнийцев первым в истории НБА покорил рубеж 3500 точных трехочковых бросков. В поединке против "Нетс" опытный баскетболист 8 раз бросал с дистанции. Шесть из этих бросков оказались точными.

Теперь в активе Карри 3505 точных триочковых за годы выступлений в сильнейшей лиге планеты. В общей сложности американец набрал в отчетном поединке 37 очков, сделал 3 подбора и отдал 1 ассист. На паркете он провел 35 минут игрового времени.

Усилиями Карри и других "Голден Стэйт" одержал домашнюю победу (124:120). Команда плеймейкера пытается попасть в зону плей-офф Западной конференции. В данный момент "Уорриорз" – первые непроходимые (11 место, 11 побед, 14 поражений).

Congrats to @StephenCurry30 of the @warriors for becoming the first player in NBA history to reach 3,500 career threes! pic.twitter.com/AMdzyGNmyi — NBA (@NBA) December 17, 2023

Кто такой Стеф Карри

Уроженец Огайо, сын бывшего атакующего защитника ряда команд НБА Делла Карри. На студенческом уровне защищал цвета "Дэвидсон Уайлдкэтс".

На драфте ассоциации-2009 выбран "Уорриорз" под седьмым номером. В рядах "Голден Стэйта" проводит 14-й сезон подряд. С командой завоевал 4 чемпионских перстней, стал MVP финала НБА-2022 и дважды MVP ассоциации (2015, 2016). Девятикратный участник Матча всех звезд.

В составе сборной США Карри дважды стал чемпионом мира (2010, 2014). На праймериз Демократической партии 2020 года вместе с супругой поддержал кандидатуру будущего президента Джо Байдена, а затем приветствовал одобрение For the People Act – закона о расширении электоральных прав.