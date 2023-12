Звезда "Голден Стэйта" установил фантастический ориентир точных трехочковых в НБА

35-летний плеймейкер калифорнийцев первым в истории НБА покорил рубеж 3500 точных трехочковых бросков. В поединке против "Нетс" опытный баскетболист 8 раз бросал с дистанции. Шесть из этих бросков оказались точными.

Теперь в активе Карри 3505 точных триочковых за годы выступлений в сильнейшей лиге планеты. В общей сложности американец набрал в отчетном поединке 37 очков, сделал 3 подбора и отдал 1 ассист. На паркете он провел 35 минут игрового времени.

Усилиями Карри и других "Голден Стэйт" одержал домашнюю победу (124:120). Команда плеймейкера пытается попасть в зону плей-офф Западной конференции. В данный момент "Уорриорз" – первые непроходимые (11 место, 11 побед, 14 поражений).

Congrats to @StephenCurry30 of the @warriors for becoming the first player in NBA history to reach 3,500 career threes! pic.twitter.com/AMdzyGNmyi