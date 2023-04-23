Никаких яиц по 17 гривен. В Prozorro будут публиковать отчеты о невооруженных оборонных закупках

В системе Prozorro теперь будет отображаться информация о невооруженных оборонных закупках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики.

Теперь оборонные заказчики и воинские части будут публиковать данные о ценах за единицу в своих невооруженных закупках на Prozorro. Отмечается, что такая обязанность предусмотрена новой редакцией закона "Об оборонных закупках".

Заместитель министра экономики Надежда Бигун сообщила, что оборонные заказчики будут отчитываться именно о невооруженных закупках (питании, вещевом имуществе, топливе и т.п.) от 200 тысяч гривен для товаров и услуг, и 1,5 млн гривен - для работ. Отчеты будут содержать ограниченное количество данных - название заказчика, предмет закупки и цену за единицу.

При этом в случае закупок услуг питания заказчикам нужно будет отчитаться о цене за единицу каждого продукта, которые входит в эту услугу. Для этого они могут загрузить в систему Prozorro файл с соответствующими расчетами.

Бегун также отметила, что министерство работает над созданием новой процедуры рамочных соглашений для нужд обороны, благодаря которой защитники смогут проводить конкурентные отборы поставщиков через систему Prozorro, не публикуя при этом чувствительную информацию в систему.

При этом директор ГП "Прозорро" Николай Ткаченко подчеркнул, что оборонные заказчики могут не публиковать данные об общей сумме и объемах закупок, местах доставки и наименовании поставщика.

Закон предусматривает, что оборонные заказчики и военные части должны публиковать отчеты в Prozorro в течение 10 рабочих дней со дня подписания контракта. К тому же, до 22 июня им предстоит отчитаться по всем договорам, заключенным с 24 февраля 2022 года.

Напомним, зимой СМИ опубликовали расследование, в котором утверждалось, что Минобороны якобы закупает продукты для ВСУ по завышенным ценам.

После этого были уволены заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и директор департамента госзакупок Богдан Хмельницкий.

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