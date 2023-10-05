Живой гений и самобытный автор. Кто такой Йон Фоссе и за что он получил Нобеля по литературе

Нобелевскую премию по литературе в этом году получил норвежец Йон Фоссе. Прозаик, поэт и один из самых популярных мировых драматургов уже является лауреатом многих международных наград и признан одним из 100 живых гениев.

РБК-Украина рассказывает об Йоне Фоссе и его творчестве.

40 лет в литературе

Йон Фоссе родился в 1959 году. Его детство прошло на маленькой ферме в Страндебарме в норвежском регионе Хардангер.

В возрасте 7 лет он попал в аварию и был близок к смерти. Этот трудный опыт, по словам самого автора, в значительной степени повлиял на его творческий путь в будущем.

Уже в 12 лет Фоссе начал писать первые стихи. Еще одним увлечением подростка были танцы. Он ходил в кружок под названием "Rocking Chair". Также с юных лет он играл на скрипке и писал музыкальные произведения.

Фоссе окончил среднюю школу с хорошими оценками и некоторое время серьезно задумывался над тем, чтобы овладеть престижной профессией врача. Однако он все же последовал за призванием. Изучал литературу и философию в Бергенском университете.

Первый роман Фоссе опубликовал в 1983 году. Это был Raudt, svart ("Красный, черный"). Но своим настоящим литературным дебютом он считает рассказ Han ("Он"), опубликованный в студенческой газете в 1981 году.

В течение многих лет он писал романы, пьесы, стихи, рассказы, очерки, книги для детей. Они переведены на более чем 50 языков. Также работал журналистом, преподавал в Академии писательства в Хордаланде. Одним из его учеников был еще один известный норвежский писатель. Карл Уве Кнаусгор.

Фоссе является также литературным консультантом. Среди его работ повторный перевод Библии на норвежский язык. Занимался обзором литературы и перевел много произведений, и создал собственные новые версии ряда пьес на норвежском.

Фото: Йон Фоссе (twitter.com/ReginoMateo)

Среди его самых известных романов "Меланхолия I" и "Меланхолия II" о настоящем норвежском художнике Ларсе Гертервиге. Также это "Утро и вечер" - о рождении ребенка и дне его смерти спустя многие десятилетия (переведен на украинский).

В 2023 году исполняется 40 лет писательской деятельности Фоссе, а весной вышел его последний роман Kvitleik ("Сияние"). Яркое произведение исследует границу между жизнью и смертью.

Выдающийся драматург

Фоссе называют "новым Ибсеном" и считают величайшим драматургом после Генрика Ибсена - основателя жанра модернизма в театре.

Первоначальное скептическое отношение к драматургии у Йона Фоссе изменилось в 1992 году с выходом его первой пьесы "Кто собирается прийти". Впоследствии он назвал ее величайшим открытием на своем писательском пути.

В 1994 году его пьесу "И никогда мы не расстанемся" поставили в Национальном театре Бергена.

В эти годы Фоссе писал пьесы бешеной скоростью (20 произведений за 10 лет), быстро появляясь на важнейших норвежских сценах.

Его международный прорыв произошел в 1999 году, когда французский режиссер Клод Реги поставил "Кто-нибудь приедет в Нантер близ Парижа". В следующем году театр Берлина Schaubühne поставил его пьесу "Имя" на Зальцбургском фестивале. Эти две постановки помогли проложить путь драматургии Фоссе на международном уровне.

Сегодня пьесы Джона Фоссе идут по всему миру. Они исполнялись более чем 1000 раз на театральных сценах Европы, США, Японии. Он написал более 30 произведений для театра, среди самых известных Namnet ("Имя"), Vinter ("Зима"), Ein sommars dag ("Летний день"), Draum om hausten ("Сон осени"), Dødsvariasjonar ("Вариации смерти"), Svevn ("Сон") и Eg er vinden ("Я – ветер").

Самобытный авторский стиль

Фоссе получил сегодня Нобелевскую премию с формулировкой "за новаторские пьесы и прозу, которые выражают несказанное".

В Шведской академии о Йоне Фоссе высказались, что он удачно "совмещает природу своего норвежского происхождения с художественной техникой", а его творчество "разоблачает человеческую тревогу и амбивалентность в основе".

Фото: Йон Фоссе - лауреат Нобелевской премии 2023 по литературе (twitter.com/NobelPrize)

Литературные критики называют стиль автора минимализмом, среди характерных черт которого повторение, внутренний монолог и вызывающий воспоминания музыкальный стиль.

Фоссе пишет на новонорвежском языке (нюношк) с относительно небольшим количеством слов. Его герои живут в поэтических мирах с холодной, суровой внутренней и внешней реальностью.

Как и в исландских сагах, герои мало говорят, а описание внешнего окружения скупое. Персонажи начинают предложение и не заканчивают, диалоги приплывают и текут, как безрезультатные волны, потому что страх раскрыть внутренние чувства заставляет персонажей сдерживаться. Так о творчестве автора писало BBC.

Один из 100 живых гениев

В 2007 году издание The Telegraph включило Йона Фоссе в список 100 "живых гениев". Он занимает 83-е место.

Писатель является кавалером Ордена национальных заслуг Франции.

В 2011 году Фоссе получил в пользование резиденцию Гроттен, принадлежащую норвежскому государству и расположенную на территории Королевского дворца в центре города Осло за вклад в норвежское искусство и культуру.

За роман "Септология", который Йон Фоссе писал 4 года, получил многочисленные награды, в том числе премию Браге и премию критиков. "Септология" была переведена более чем на 20 языков и признана критиками во всем мире. Книга в переводе на английский попала в краткий список международной Букеровской премии и Американской национальной книжной премии.