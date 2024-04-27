В Житомирской области учитель напал с ножом на подростков: один погиб

В Житомирской области учитель напал на 17-летних парней с ножом. Конфликт произошел на фоне ревности, в результате один из подростков скончался от ножевого ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Житомирской области.

Событие произошло вечером 25 апреля в селе Луковец Житомирской области. В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что неподалеку от магазина двое юношей получили ножевые ранения.

Что установило следствие

Два парня приехали к своему бывшему учителю, чтобы выяснить отношения. Один из них обвинил мужчину, что тот ухаживал за его девушкой. Впоследствии конфликт перерос в драку.

"23-летний мужчина достал нож и начал наносить удары оппонентам. Для 17-летнего жителя пгт Хорошево ранение стало смертельным. За жизнь его сверстника сейчас борются медики", - говорится в сообщении.

Фигурант был задержан. Будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершение тяжких преступлений мужчине грозит лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.