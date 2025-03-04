В Житомирской области пересмотрят политику поддержки ветеранов: подробности

В Житомирской области хотят создать новые ветеранские пространства и запустить партнерство с вузами для переквалификации ветеранов - это часть мероприятий в рамках программы комплексного восстановления региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

По ее словам, при подготовке программы комплексного восстановления (ПКВ) местные власти провели детальный анализ потребностей ветеранов и выявили ряд проблем, требующих решения. Основными вызовами являются недостаточный доступ к качественным реабилитационным услугам, проблемы с жилищным обеспечением и трудоустройством.

Кроме этого, ветераны часто сталкиваются с психологическими трудностями, такими как посттравматическое стрессовое расстройство, что влияет на их способность к интеграции в общество. Кроме того, наблюдается недостаточное привлечение ветеранов к активной общественной жизни и не хватает эффективных программ поддержки предпринимательства среди ветеранов.

"Одна из важных проблем, которую местные власти установили при разработке ПКВ - нехватка доступного жилья для ветеранов, особенно для тех, чье жилье было разрушено или осталось на оккупированной территории. Этот вопрос остается актуальным, поскольку без наличия стабильного жилья ветераны не могут полностью интегрироваться в общество. Отсутствие эффективных механизмов для получения социального и временного жилья, а также сложности в оформлении ипотечных кредитов", - отметила Шуляк.

В то же время, подчеркнула она, не хватает и важных нематериальных ресурсов. В частности, речь идет о:

Психологической поддержке ветеранов:

Потребность в значительном количестве психологической помощи из-за высокого уровня ПТСР и других ментальных проблем. Ветераны часто не получают надлежащей психологической поддержки, что влияет на их способность к интеграции и самореализации.

Недостаточное количество квалифицированных специалистов по психологической реабилитации.

Трудоустройство и образование ветеранов:

Проблемы с трудоустройством из-за отсутствия соответствующих навыков и квалификаций, необходимых на рынке труда. Ветераны часто нуждаются в переквалификации или дополнительном обучении.

Отсутствие программ, способствующих профессиональному обучению и развитию навыков, востребованных на рынке труда.

Социальную интеграцию:

Отсутствие эффективных программ социальной интеграции, которые бы помогали ветеранам адаптироваться к гражданской жизни, интегрироваться в общины и семьи.

Недостаточная поддержка семей ветеранов, что затрудняет процесс адаптации и интеграции.

"Поэтому задача для программы комплексного восстановления Житомирской области - обеспечить основные механизмы, которые позволят минимизировать эти печальные последствия. Местные власти предлагают довольно широкий перечень мероприятий этого направления", - сообщила председатель комитета местного самоуправления.

В частности, речь идет о:

Развитие ветеранских пространств:

Обеспечение функционирования новых пространств. Создание новых ветеранских пространств в громадах, где они еще не функционируют, с целью обеспечения доступа к услугам для всех ветеранов области.

Расширение спектра услуг в существующих пространствах. Включение дополнительных услуг, таких как профессиональная переквалификация, поддержка предпринимательства, консультации по вопросам здоровья и реабилитации.

Модернизация инфраструктуры. Оборудование пространств современными средствами связи и цифровыми технологиями для улучшения качества предоставления услуг и обеспечения эффективного управления данными.

Сотрудничество с высшими учебными заведениями:

Партнерство с ВУЗами Житомирской области. Расширение сотрудничества с высшими учебными заведениями, особенно с теми, где готовят психологов, для привлечения студентов к работе в ветеранских пространствах в рамках стажировки и практики.

Проведение учебных программ. Организация специальных учебных курсов и семинаров для подготовки специалистов по оказанию психологической помощи ветеранам

Исследовательская деятельность. Совместные исследовательские проекты по изучению потребностей ветеранов и эффективности различных форм поддержки, с целью постоянного совершенствования работы пространств.

Социальную поддержку и интеграцию:

Разработка программ социальной интеграции. Внедрение программ, направленных на социальную интеграцию ветеранов в общины, включая поддержку в трудоустройстве и профессиональной адаптации.

Поддержка семей ветеранов. Обеспечение дополнительных услуг для поддержки семей ветеранов, включая психологическую помощь и социальное сопровождение.

Внедрение цифровых решений и инновации:

Внедрение цифровых технологий. Разработка и внедрение цифровых решений для эффективного управления информацией о ветеранах и предоставления им услуг через единое окно.

Повышение прозрачности и эффективности. Внедрение системы электронного учета и мониторинга предоставляемых услуг для обеспечения прозрачности и повышения эффективности работы ветеранских пространств.

"Развитие ветеранских пространств и пространств - важный шаг для обеспечения поддержки и реинтеграции ветеранов в гражданскую жизнь и местная власть это понимает, поэтому предлагает действенные шаги - внедрение новых пространств, расширение спектра услуг, сотрудничество с высшими учебными заведениями и применение современных технологий обеспечат всестороннюю помощь ветеранам", - подытожила Елена Шуляк.