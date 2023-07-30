В Житомире мужчина угрожал прохожим ножом. Он также попытался напасть на военнослужащего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Житомирской области.

Инцидент произошел около 14:00 в субботу, 29 июля. В полицию поступило сообщение, что на улице Небесной Сотни неизвестный мужчина ведет себя агрессивно и угрожает окружающим ножом.

На место инцидента прибыли нацгвардейцы, патрулировавшие в микрорайоне. Мужчина не отреагировал на призывы военных бросить нож и попытался напасть на бойца. Нацгвардиец сделал предупредительные выстрелы, а затем остановил нападающего, ранив его.

Мужчине оказали помощь, он находится в больнице. Нападающим оказался житель Житомира 1986 года рождения.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 296 и ч. 1 ст. 345 УКУ). Мужчина должен будет пройти экспертизы, в том числе по употреблению веществ, влияющих на поведение.

Фото: в Житомире мужчина с ножом попытался напасть на военного (facebook.com/zhytomyr.police)

Напомним, в Сеуле сотрудник украинского посольства напал на рабочего в баре и избил полицейского, приехавшего на вызов, чтобы усмирить дебошира.

Позже МИД Украины решил отозвать дипломата, избившего полицейского в баре Сеула.

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