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"Житомиргаз Збут" відкриває підписку на другий сезон акції "Твоя енергонезалежність"

Житомир, Середа 19 серпня 2020 12:09
"Житомиргаз Збут" відкриває підписку на другий сезон акції "Твоя енергонезалежність"
Газовий вентиль (УНІАН)
Автор: Марія Тарариєва

Укласти договір можна за телефоном Контакт-центру, в Центрах обслуговування клієнтів чи у відділеннях "Житомиргаз Збут"

"Житомиргаз Збут" відкриває підписку на другий сезон акції "Твоя енергонезалежність", за допомогою якої споживачі можуть зекономити кошти, купивши газ для опалювального сезону за акційними літніми цінами.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Починаючи з 15 серпня і до 30 вересня 2020 року ощадливі українці можуть зарезервувати для себе будь-який об’єм газу за акційною літньою ціною і використовувати його з 1 жовтня поточного року до 31 березня 2021 року. Скористатись акційною пропозицією та поповнювати зимовий запас газу можна необмежену кількість разів протягом всього періоду дії акції", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що цього року участь в акції для споживачів є дуже актуальною, адже з 1 серпня скасовано механізм гарантованого постачання газу населенню за регульованими цінами (ПСО). Скасування ПСО означає, що вартість блакитного палива відтепер буде формуватися за ринковими механізмами.

"Твоя енергонезалежність" пропонує ощадливим українцям "приготувати санчата влітку" і ще до початку опалювального сезону вирішити питання забезпечення своїх осель природним газом", - йдеться у повідомленні.

Вартість газу для учасників акції буде такою:

  • 4,49 гривень за кубометр – при укладенні договору у період з 15 по 31 серпня;
  • 4,99 гривень за кубометр – при укладенні договору у період з 1 по 15 вересня;
  • 5,49 гривень за кубометр – при укладенні договору у період з 16 вересня до 30 вересня.

"В акційній ціні не врахована вартість послуги за доставку газу, яка сплачується окремо. Минулого року вартість блакитного палива для учасників "Твоєї енергонезалежності" становила 5,99 гривень за кубометр. Укласти договір на участь в акції можна за телефоном Контакт-центру, в Центрах обслуговування клієнтів чи у відділеннях "Житомиргаз Збуту", - йдеться у повідомленні прес-служби.

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