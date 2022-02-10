"Житомиргаз Збут" нагадав клієнтам, коли потрібно платити за газ

ТОВ "Житомиргаз Збут", що працює під брендом "Твій газзбут", підготувало для своїх клієнтів пам’ятку щодо розрахунків за газ. Аби не накопичувати борги, потрібно розраховуватися за газ вчасно – щомісяця до 25 числа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Житомиргаз Збут".

"Важливо знати, що побутові споживачі природного газу розраховуються за використане блакитне паливо після його споживання. Натомість газопостачальні компанії закуповують прогнозований об’єм блакитного палива наперед, аби безперебійно забезпечувати газом усіх клієнтів. Тому так важливо дотримуватися визначених термінів щодо розрахунків", - йдеться у повідомленні.

З 1 по 5 число кожного місяця потрібно передавати покази лічильника за попередній місяць. Після 5 числа всі дані про спожитий газ акумулюються у регіонального оператора ГРМ (облгазу).

"Якщо споживач не передав показники лічильника вчасно, то облгаз нараховує споживання за нормами. Зауважимо, що показання лічильника надсилаються не постачальнику – ТОВ "Житомиргаз Збут", а оператору ГРМ. Таким чином, скільки газу використав абонент у попередньому місяці газові компанії дізнаються тільки на початку поточного місяця", - йдеться у повідомленні.

З 6 до 8 числа місяця газорозподільна компанія обраховує обсяг використаного блакитного палива кожним споживачем і завантажує цю інформацію на платформу Оператора ГТС (газотранспортної системи). Саме звідси постачальник ресурсу отримує кількість "спаленого" газу по кожному клієнту.

Далі, з 8 до 10 числа, "Житомиргаз Збут" формує для клієнтів рахунки, які спочатку стають доступними в електронних сервісах, а потім друкуються у паперовому варіанті та доставляються до кожної домівки.

Також у прес-службі нагадали, що кожен споживач може відмовитися від паперового варіанту квитанції та користуватися електронним рахунком, за яким здійснювати оплату за отримані послуги.

"Зазвичай, до 20 числа кожного місяця клієнти ТОВ "Житомиргаз Збут" вже отримують на руки паперові рахунки. До 25 числа кожного місяця споживачі газу мають здійснювати розрахунок за спожите блакитне паливо! ТОВ "Житомиргаз Збут" дякує всім клієнтам, які вчасно сплачують за газ та не накопичують борги", - йдеться у повідомленні.