"Житомиргаз Збут" з травня рахуватиме споживання газу в енергетичних одиницях

З 1 травня для клієнтів ТОВ "Житомиргаз Збут", що працює під брендом "Твій газзбут", споживання газу рахуватиме в енергетичних одиницях. Такий підхід знівелює нерівності в оплаті за газ різної калорійності, адже зараз при підрахунку в кубометрах не враховується енерговіддача ресурсу.

"Уже з травня Україна перейде на нові стандарти обліку і оплати за природний газ. Коли споживач, в першу чергу, буде сплачувати за спожиту енергію, а не за використаний фізичний обсяг газу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідний Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії" від 02.11.2021 N1850-IX, який запроваджує облік та розрахунки за спожите блакитне паливо в одиницях енергії, а не в кубометрах, був підписаний Президентом 29.11.2021 року.

"За півтора року на ринку природного газу відбулося багато змін: відкриття ринку газу для населення, введення річних тарифів, можливість обрання тарифних пропозицій. А вже у травні цього року плануються зміни в оплаті за газ. Україна поступово переходить на європейські стандарти ринкових відносин", – зазначає директор ТОВ "Житомиргаз Збут" Олена Благодарська.

У прес-службі нагадали, що минулого року компанія запропонувала два річних тарифи для своїх клієнтів: "Твій газ Річний" та "Твій газ Рівномірний платіж", які зафіксували ціну на газ для побутових споживачів на 12 місяців.

"Варто наголосити, що сам споживач не повинен буде здійснювати якісь складні обчислювання. Потрібно, як і раніше, до 5 числа передавати показання лічильника в кубічних метрах своєму оператору ГРМ. А той буде переводити їх у кіловат-години та вносити ці дані до особистого кабінету споживача і на платформу Оператора ГТС. Звідти дані про споживання у кіловат-годинах споживачів беруть всі постачальники, згідно з якими виставляють рахунки своїм клієнтам", – розповіла директора компанії.

Коли споживач відчує зміни?

Закон передбачає перехід до методики обчислення в кіловат-годинах з 1 травня 2022 року. Ще низка норм набуває чинності з 1 травня 2023 року.

Хто за що відповідатиме?

Споживач і надалі щомісяця буде передавати показання лічильника в кубічних метрах Оператору ГРМ. Оператор відповідатиме за переведення спожитого обсягу газу в кубах у обсяг спожитої енергії. Перерахунок здійснюватиметься за затвердженою НКРЕКП формулою. Дані про споживання Оператор ГРМ вноситиме до особистого кабінету споживача, відображатиме у квитанції та передаватиме на платформу Оператора ГТС, де здійснюватиметься паралельний облік газу і в кубічних метрах, і в енергоодиницях.

Постачальники отримуватимуть дані про спожитий ресурс в енергоодиницях і здійснюватимуть нарахування саме за кількість спожитої енергії. У квитанції постачальника буде зазначена ціна не за куби, а за енергоодиниці.

Що це означає для споживачів?

Споживач отримуватиме інформацію про вартість енергії від споживання газу і електрики в однакових одиницях виміру. Кожен зможе порівнювати, яке джерело енергії йому вигідніше – газ чи електрика. Крім того, таким чином будуть зменшені витрати споживачів від використання газу низької калорійності.