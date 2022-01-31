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"Житомиргаз Збут": у лютому ціна газу для населення не зміниться

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Житомир, Понеділок 31 січня 2022 18:54
"Житомиргаз Збут": у лютому ціна газу для населення не зміниться Фото: газовий вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Марія Тарариєва

У лютому вартість блакитного палива для побутових клієнтів ТОВ "Житомиргаз Збут", що працює під брендом "Твій газзбут", залишається на рівні 7,99 гривень за кубометр.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Цього року ТОВ "Житомиргаз Збут" запропонувало клієнтам дві довготермінові комерційні пропозиції – "Твій газ Річний" та "Твій газ Рівномірний платіж". Обидва тарифи фіксують ціну на газ для населення до кінця опалювального сезону.

"Тримаємо стабільну ціну для побутових споживачів, адже маємо довгострокові контракти на закупівлю газу. Опалювальний сезон пройдемо зі стабільною ціною. А підписники тарифу "Твій газ Рівномірний платіж" заплатять у грудні на понад 3,8 мільйона гривень менше, у порівнянні з розрахунком за фактичне споживання", — розповідає директор ТОВ "Житомиргаз Збут" Олена Благодарська.

У ТОВ "Житомиргаз Збут" закликають споживачів до вчасних розрахунків за блакитне паливо, які є запорукою стабільного проходження опалювального сезону. Сплачувати за спожитий енергоресурс потрібно щомісяця, не пізніше 25-го числа місяця, наступного за розрахунковим.

"Компанія вже понад 6 років стабільно працює на енергетичному ринку та безперебійно забезпечує газом усіх своїх клієнтів. Стати клієнтом ТОВ "Житомиргаз Збут" можна: залишивши заявку на сайті або завітавши до відділення "Твій газзбут", - йдеться у повідомленні.

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Житомир Газ
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