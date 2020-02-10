"Житомиргаз": споживачі з автономним опаленням сплатять за доставку на 35% менше

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Це стало можливим завдяки впровадженню НКРЕКП нової системи оплати послуг доставки газу

Впродовж перших трьох місяців поточного року домогосподарства Житомирської області, що використовують газ для опалення будинків, платитимуть на 35% менше, ніж в першому кварталі 2019 року. Про це свідчать розрахунки АТ "Житомиргаз", повідомляє прес-служба.

"Згідно розрахунків компанії, найбільш вигідною нова система буде для домогосподарств, які використовують газ для опалення будинків. Їх платежі за доставку газу зменшаться на 35%. Наприклад, домогосподарство в Житомирській області, яке споживає 1600 куб. м газу на рік, за три місяці сплатить 458 замість 720 гривень", - йдеться у повідомленні.

січень лютий березень Споживання*, куб м 314 281 294 1 кв. 2019 року, грн 254,3 227,6 238,1 720,1 1 кв. 2020 року, грн 152,95 152,95 152,95 458,85

*дані НКРЕКП

За словами прес-служби, наразі у Житомирській області 55,5 тис. споживачів з автономним опаленням. Це 15,2% від загальної кількості абонентів.

"24 грудня 2019 року Регулятор затвердив нові тарифи для Оператора ГТС та операторів ГРМ. Таким чином було завершено анбандлінг, який тривав в Україні впродовж останніх п’яти років. Здійснено остаточне відділення продажу газу від його транспортування. Тепер споживач не прив’язаний до жодного постачальника і має можливість вибору. В січні 2020 року споживачі газу отримали квитанції на оплату доставки газу", - йдеться у повідомленні.