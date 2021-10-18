"Житомиргаз": близько 10 тисяч клієнтів уклали угоди на техобслуговування мереж

З початку 2021 року між споживачами та АТ "Житомиргаз" було укладено 9400 угод про надання послуги технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Техобслуговування проводиться з метою забезпечення безпечної експлуатації внутрішньобудинкової системи газопостачання та запобігання виникнення аварійних ситуацій.

Фахівці АТ "Житомиргаз" звертають увагу на те, що відсутність періодичного технічного обслуговування стану газових мереж у багатоповерхівках, у приватних будинках призводить до їх аварійності. Щоб попередити несправності та безпечно споживати газ, радять вчасно укладати договори на технічне обслуговування. У компанії наголошують, що фахове та регулярне обслуговування газових мереж гарантує безпечне користування природним газом.

"Житомиргаз" – надійний партнер у наданні послуг. Споживачі, які усвідомлюють складність комплексного обслуговування газової системи, в умовах ринку, обирають наших фахівців, які якісно та відповідально виконують роботи, в тому числі, попереджають можливі аварійні ситуації та проводять ремонтні роботи будь-якого рівня складності," - зауважує технічний директор компанії Сергій Колесник.

Також у компанії зауважили, що відповідальність за технічне обслуговування систем газопостачання, відповідно до чинного законодавства, покладено на власників, співвласників та орендаторів будівель. З підписанням договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, відповідальність за безпечну експлуатацію переходить до підрядної організації.

"Для отримання консультацій або укладання договору з газорозподільною компанією, споживачі природного газу можуть звертатись до 104.ua Клієнтський простір АТ "Житомиргаз" за місцем проживання або телефонувати у контакт-центр: (0412) 55 80 04; (067) 33 38 104", - йдеться у повідомленні.