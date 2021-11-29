"Житомиргаз": в області відкрився сімнадцятий Клієнтський простір 104.ua

У місті Андрушівка Житомирської області відкрили оновлений центр обслуговування споживачів газу. Це вже 17-й 104.ua Клієнтський простір в регіоні з комфортними умовами для обслуговування споживачів блакитного палива.

"Фахівці 104.ua Клієнтського простору надаватимуть фахові консультації споживачам щодо розрахунків, реєстрації в онлайн-сервісах, приєднання до системи газопостачання, розробки проектної та технічної документації, реконструкції систем газопостачання, технічного обслуговування будинкових газових мереж та приладів та допоможуть обрати нове газове обладнання, смарт-модеми, сигналізатори газу відомих європейських та українських виробників", - йдеться у повідомленні.

При замовленні послуг, за кожним клієнтом закріплюється персональний менеджер, який супроводжуватиме процес придбання товарів або етапи виконання замовлених робіт.

"Ще у 2016 році ми були першими з надавачів "комунальних" послуг на Житомирщині, хто відкрив для споживачів двері нових центрів обслуговування з електронною чергою та комфортними умови очікування. Зараз мережа точок контакту продовжує оновлюватися з метою зручного замовлення необхідних послуг та вирішення актуальних питань користувачами природного газу, - розповідає керівник управління клієнтського сервісу 104.ua Житомирської області Ірина Виговська.

У прес-службі зазначили, що оновлений Клієнтський простір в м. Андрушівка вже працює з понеділка по п’ятницю, з 8.00 до 17.00 год. за адресою: вул. Лисенка, 15 та охоплює понад 10 тисяч жителів міста та району.