"Житомиргаз": обсяги спожитого газу скоротилися на 16%

Ілюстративне фото (прес-служба "Житомиргазу")

Зменшення обсягів протранспортованого природного газу зафіксовано для всіх категорій споживачів

За підсумками 10 місяців поточного року споживання природного газу в Житомирській області зменшилося на 16%, у порівнянні зі споживанням у 2018 році. Про це повідомляє прес-служба АТ "Житомиргаз".

За 10 місяців 2019 року споживачі регіону використали 368,5 млн куб. м газу. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, використання газу скоротили всі категорії споживачів.

"В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, промислові підприємства та теплопостачальні організації області зменшили обсяги споживання природного газу на 12,3 млн куб. м та 9,3 млн куб. м, або на 14% та 12% відповідно. Зменшення обсягів споживання зафіксовано і для релігійних організацій, для яких у поточному році воно складає 99 тис. куб. м (25%), та бюджетних установ та організацій - на 1,2 млн куб. м. (25%)", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, зменшення обсягів розподілу природного газу призвело до недоотримання "Житомиргазом" у поточному році близько 36 млн гривень тарифних надходжень. Вони є основним джерелом фінансування робіт з модернізації, обслуговування газотранспортної системи області.

"Житомиргаз" отримує за доставку газу тільки дев’ять копійок з кожної гривні, сплаченої споживачем. Зараз тарифної виручки АТ "Житомиргаз" вистачає на виконання лише основних заходів, що принаймні забезпечать стабільне газопостачання споживачам усіх категорій", - йдеться у повідомленні.