"Житомиргаз" дал разъяснение о границах ответственности за состояние газовых сетей

Уже около шести лет обслуживание сетей внутри домов не входит в тариф за распределение газа. А это значит, что владельцы или балансодержатели самостоятельно несут ответственность за состояние своих газовых сетей и газовых приборов и обязаны организовать их профессиональное обслуживание.

"АО "Житомиргаз", работающее под брендом Региональной газовой компании (РГК), объясняет, где пределы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Оператора газораспределительной сети и потребителей, как правильно обслуживать газовую сеть, а также при каких условиях газораспределительная компания вынуждена прекратить газоснабжение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что газораспределительная компания выполняет содержание газовой инфраструктуры области, обеспечивающей бесперебойное распределение газа ко всем категориям потребителей. В тарифе на доставку газа заложено возмещение на работу аварийно-диспетчерской, производственно-технической, эксплуатационной и других служб, горюче-смазочные, расходные материалы, ремонт газовой сети и т.п.

Однако Оператор ГРМ обслуживает газораспределительные сети и газораспределительное оборудование, которые находятся у него на балансе до точки обеспечения мощности (места врезки домового газопровода).

Сеть и газовые приборы внутри дома, а также фасадные газопроводы в многоквартирных домах – это уже ответственность потребителей, расходы по их обслуживанию из тарифа на распределение газа исключены государственным Регулятором (НКРЭКУ), отмечают в пресс-службе.

"ОСМД или ЖЭК отвечают за состояние внешних и внутренних газовых сетей в многоэтажных домах, а в квартирах - владелец помещения. За газопроводы, находящиеся в пределах дворов и домах частного сектора, ответственность возлагается на владельцев жилья. Владельцы или балансодержатели должны обеспечить на договорных началах "техническое обслуживание собственных газовых сетей и приборов, свободно выбирая для этого компанию, которая имеет соответствующую лицензию", – объясняет и.о. главного инженера предприятия Алексей Рыбачок.

Газовики подчеркивают, что в случае аварийной ситуации на данных газопроводах, утечки локализуются путем перекрытия запорных устройств к месту утечки газа. Это предусмотрено п 5.7 Правил безопасности систем газоснабжения.

"Пункт 5.7 ПБСГ: "Подлежит отключению от системы газоснабжения оборудования жилых и общественных зданий с установкой заглушки при: наличии утечек газа; неисправной автоматики безопасности; неисправностей оголовков дымовых и вентиляционных каналов; отсутствия тяги в дымовых и вентиляционных каналах; самопроизвольного подключения газовых приборов и устройств потребителя к системе газоснабжения; не обеспечение собственником (балансодержателем и/или арендатором (нанимателем) технического обслуживания согласно требованиям пункта 5.4 настоящей главы; не соответствия системы газоснабжения жилого дома проектной и исполнительно-технической документации", - говорится в сообщении.

Возобновление распределения голубого топлива возможно только после того, как владелец/балансодержатель позаботился об устранении указанных неисправностей, а также при присутствии представителя организации, выполняющей обслуживание внутренних сетей газоснабжения, согласно п.4.7. ПБСГ.

В АО "Житомиргаз" отмечают, что в непростое для Украины время энергетического геноцида со стороны агрессора нужно относиться очень ответственно как к сохранению энергетического ресурса, так и к сетям, по которым этот ресурс доставляется.

Газовики призывают вовремя позаботиться о собственной безопасности и безопасности окружающих при использовании газа и заключить договор на техническое обслуживание. В настоящее время около 20 тысяч потребителей природного газа в Житомирской области выбрали АО "Житомиргаз" для обеспечения технического обслуживания газовых сетей и оборудования.