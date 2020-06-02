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"Житомиргаз": у чат-бота Viber з'явилась нова функція

Новини » Енергетика     02.06.2020 - 15:46
"Житомиргаз": у чат-бота Viber з'явилась нова функція
Газова труба (УНІАН)

Тепер компанія приймає показання лічильників з фото у Viber

Показання газового лічильника у чат-боті Viber 7104ua можна підтвердити світлиною. Після ручного введення показань чат-бот пропонує споживачеві додати фото лічильника. Його можна завантажити із галереї телефону.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Житомиргаз".

"Можливості онлайн-сервісів 104.ua постійно розширюються. Тепер компанія приймає показання лічильників з фото у Viber. Система вдосконалюється і проходить своєрідне навчання. Незабаром з’явиться функція розпізнавання показання лічильників за світлиною. Поки що вона доступна тільки у мобільному додатку для iOS", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, згодом цю технологію будуть використовувати для корекції показань, внесених з помилками. "Адже споживачі нерідко стикаються із цією проблемою. Зазвичай в такому випадку їм необхідно звернутись до центру обслуговування клієнтів, написати заяву і чекати на візит контролера, який має скласти акт і підтвердити реальні показання лічильника. Дуже скоро це буде відбуватись майже автоматично", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі нагадали, що передавати показання лічильників необхідно щомісяця з 1 по 5 число.

"Клієнти компанії вже давно мають можливість передавати свої дані, не виходячи з дому. Це можна зробити одразу декількома способами: за допомогою чат-боту 7104ua у Viber, скористатися мобільними додатками 104 Mobile для Android і 104 Mobile Light для iPhone, або Особистим кабінетом на сайті 104.ua. Якщо споживач все ще не зареєстрований, йому потрібно подзвонити до Контакт-центру за номером (067) 33-38-104 і пройти експрес-реєстрацію. Наші фахівці створять аккаунт всього за декілька хвилин", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Мария Тарарыева

Теги Новини України Житомиргаз
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