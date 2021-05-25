"Житомиргаз" буде стягувати борги у судовому порядку

За минулий місяць борги побутових споживачів АТ "Житомиргаз" сягнули 40 млн гривень. З недобросовісних платників борги будуть стягуватися у судовому порядку, тож клієнти нестимуть додаткові фінансові витрати.

АТ "Житомиргаз" закликає клієнтів відповідально підійти до оплати послуг та дотримуватись платіжної дисципліни, оскільки своєчасна оплата за доставку газу – це гарантія безпеки споживачів.

"Стабільна робота газотранспортної системи області залежить від регулярних фінансових вливань, які реалізуються на утримання газорозподільних мереж і споруд на них. Модернізація, капітальні та поточні ремонти фінансуються з коштів, що надходять від жителів регіону у вигляді плати за доставку газу. Тому прогалини в сплаті за послугу доставки можуть відстрочити вже заплановані необхідні вищезазначені заходи", - відзначає комерційний директор АТ "Житомиргаз" Людмила Усик.

АТ "Житомиргаз" має намір активізувати стягнення заборгованості за доставку газу через суд незалежно від суми боргу. Якщо споживач кілька місяців не платить за послугу розподілу природного газу, йому доведеться сплачувати рахунки у примусовому порядку.

"Задоволення позовних вимог компанії передбачає сплату боргу та всіх судових витрат, які покладаються на боржника. У випадку несвоєчасної оплати заборгованості, після винесення судового рішення, споживачу-боржнику доведеться сплатити ще й виконавчий збір – 10% від суми боргу. Також неплатежі ставлять під загрозу отримання споживачами житлової субсидії", - йдеться у повідомленні.

АТ "Житомиргаз" нагадує споживачам, що сплатити за доставку газу можна онлайн за допомогою сервісів 104.ua.

"Одні з найпопулярніших – вайбер і телеграм-боти 7104ua. З їхньою допомогою можна передавати показники лічильників газу та переглядати їх історію, перевіряти нарахування та архів оплат, завантажувати квитанції та сплачувати за розподілгазу", - йдеться у повідомленні.