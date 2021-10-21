ru ua
Чт, 21 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У Житомирі повідомили про мінування суду. Поліція перевіряє всі п'ять установ

Новость на русском →
Житомир, Четвер 21 жовтня 2021 12:20
У Житомирі повідомили про мінування суду. Поліція перевіряє всі п'ять установ Фото: у Житомирі повідомили про мінування суду (zt.npu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Житомирі повідомили про мінування суду. Правоохоронці наразі перевіряють всі судові установи, які є в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.

"Нині поліцейські перевіряють 5 судових установ, розташованих в обласному центрі. 21 жовтня близько 9:50 на спецлінію "102" надійшло анонімне повідомлення про загрозу безпеці громадян", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, зараз триває евакуація відвідувачів та працівників, а також обмежений доступ до потенційно небезпечної території.

Вибухотехніки розпочали обстеження приміщень.

Зокрема, до приміщень, де розташовані судові установи, прибули слідчо-оперативні групи, патрульні та інші екстрені служби.

Фото: у Житомирі повідомили про мінування суду (zt.npu.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Житомир
NEWS
Два максимуму за весь час пандемії: в Україні більше 22 тисяч нових COVID-випадків та 546 смертей
Два максимуму за весь час пандемії: в Україні більше 22 тисяч нових COVID-випадків та 546 смертей
DAILY
Ковідний фронт. Що відбувається в "червоній" зоні і чи загрожує Україні повний локдаун
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Ковідний фронт. Що відбувається в "червоній" зоні і чи загрожує Україні повний локдаун