У Житомирі на підприємстві вибухнула 200-літрова бочка, є постраждалі
Фото: на підприємстві у Житомирі сталася пожежа (facebook.com/MNS.GOV.UA)
У Житомирі сьогодні сталася серйозна пожежа на території одного з підприємств. Вогонь спалахнув в результаті вибуху 200-літрової бочки із легкозаймистою речовиною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.
За даними рятувальників, від вибуху спалахнули дві металеві сушильні камери та деревина, що була поруч.
"Внаслідок цього троє осіб отримали опіки різного ступеню важкості, їх госпіталізували", - повідомили в ДСНС.
Пожежу вже загасили. Рятувальники підозрюють, що інцидент стався унаслідок порушення технологічного регламенту, але реальні обставини ще встановлюються.
Фото: на підприємстві у Житомирі вибухнула бочка (facebook.com/MNS.GOV.UA)