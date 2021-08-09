Жителі Японії провели хвилину мовчання в пам'ять про жертви атомного бомбардування Нагасакі

Жителі Японії провели в понеділок хвилину мовчання в пам'ять про жертви атомного бомбардування Нагасакі, яку 76 років тому здійснили Збройні сили США. Меморіальна церемонія з нагоди цієї трагічної дати почалася в парку Миру в центрі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo .

Хвилина мовчання була оголошена в Японії об 11:02 за місцевим часом (05:02 за Києвом) - саме в цей момент 9 серпня 1945 року стався вибух бомби "Товстун", скинутої зі стратегічного бомбардувальника ВПС США В-29.

Мер міста Томіхіса Тауе на траурній церемонії закликав владу Росії і США до подальшого скорочення їхніх запасів ядерної зброї.

"Я хочу звернутися до лідерів держав, що володіють ядерною зброєю. Необхідно визнати той факт, що концепція ядерного стримування підвищує напруженість у світі. Для повноцінного просування процесу ядерного роззброєння на наступній оглядовій конференції учасників Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) я в першу чергу закликаю владу Росії і США до заходів щодо подальшого скорочення їхніх запасів цього виду озброєнь", - підкреслив мер Нагасакі.

Нагасакі став другим після Хіросіми містом Японії, яке зазнало американського ядерного удару в серпні 1945 року. У момент вибуху загинули 70 тисяч жителів, місто було практично стерте з лиця землі.

За минулий рік в пам'ятні книги було додано близько 3 тисяч імен померлих "хібакуся" (так в Японії називають місцевих жителів, які пережили американські атомні бомбардування), а загальна кількість жертв бомбардування досягла 189 тис.