Жителі Харківської області заборгували 2,4 млрд гривень за газ

Ілюстративне фото (УНІАН)

Наявність у споживача простроченої заборгованості за газ може призвести до позбавлення його державної допомоги

За станом на 1 жовтня заборгованість мешканців Харкова та області за використаний природний газ становить 2,37 млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба "Харківгаз Збуту".

"З жовтня 2019 року починається монетизація пільг на оплату за газ. Це стосується 115 тис. клієнтів "Харківгаз Збуту". Ще 330 тис. клієнтів компанії отримують субсидії, які монетизовані з березня 2019 року. Таким чином, субсидіанти отримали стимул раціонально використовувати енергоносії. У разі економного використання блакитного палива, частина субсидії (а тепер і пільг) залишається у розпорядженні споживача", - йдеться в повідомленні.

У той же час, наявність у споживача простроченої заборгованості за газ може призвести до позбавлення його державної допомоги і стати причиною припинення газопостачання. До початку опалювального сезону близько 500 тис. сімей Харківської області мають прострочену заборгованість за газ більше 340 гривень. Для отримання субсидії їм необхідно терміново вирішити питання розрахунків за отримані послуги газопостачання.

"Після того, як клієнт "Харківгаз Збуту" отримає готівкою державну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг, йому потрібно самостійно оплатити послуги газопостачання у повному обсязі і контролювати стан особового рахунку", - зазначила начальник відділу продажів фізичним особам ТОВ "Харківгаз Збут" Тетяна Харченко.

Монетизовані пільги на оплату житлово-комунальних послуг розраховують і надають державні органи управління з питань соціального захисту. Клієнти ТОВ "Харківгаз Збут" отримають їх у грошовій безготівковій і готівковій формі.

Зі свого боку, ТОВ "Харківгаз Збут" повинен інформувати УПСЗН про наявність у пільговиків і субсидіантів заборгованості за спожитий природний газ.