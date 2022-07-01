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Жителів Сумської області закликали не відвідувати прикордонні райони

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Україна, П'ятниця 01 липня 2022 15:56
Жителів Сумської області закликали не відвідувати прикордонні райони Фото: жителів Сумської області закликали не відвідувати прикордонні райони (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Мешканців Сумської області закликали не наближатися до кордону з Росією: утриматися від поїздок 10-кілометровою прикордонною зоною. Також просять прислухатися до сигналів тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Сумська область. До уваги мешканців громад, що входять до зони бойових дій: прислухайтеся до сигналів сирен. Також мирним мешканцям варто утриматись від поїздок 10-кілометровою прикордонною зоною сьогодні", - написав Живицький.

Також він закликав не обговорювати у чатах і соцмережах інформацію про обстріли, доки не з'явиться офіційна інформація.

"Не допомагайте ворогу коригувати вогонь", - наголосив голова Сумської ОВА.

Нагадаємо, вчора, 30 червня, росіяни обстріляли кілька громад Сумської області з мінометів і кулеметів.

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