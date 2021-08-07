Жінку-лідера мафіозного клану затримали в Італії

Сьогодні, 7 серпня в італійському аеропорту "Чампіно" затримали 70-річну Марію Ліччарді. Жінка є лідером одного з наймасштабніших мафіозних кланів у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Napoli Repubblica.

За інформацією ЗМІ, жінку було заарештована в аеропорту міста Неаполь, звідки вона мала намір вилетіти до Іспанії, де живе її дочка.

Зазначено, що Ліччарді колись була однією з найбільш розшукуваних злочинців Італії, а у мафіозних колах має прізвиська "Хрещена мати" та "Пікколетта" (la piccoletta перекладається з італійської як "маленька", вона отримала таке прізвисько за невисокий зріст).

Відомо, що жінка подорожувала з двома чоловіками, щодо яких поліція не вживала запобіжних заходів.

Вказано, що при затриманні Ліччарді не чинила опору і зберігала спокій.

Як повідомляють правоохоронці, жінка є однією з провідних фігур у картелі, що займається торгівлею наркотиками, відмиванням грошей та вимаганням та має зв’язки з іншими злочинними угрупованнями.

Між тим, з 2001 по 2009 роки Ліччарді перебувала у в'язниці, але після звільнення знову очолила картель.