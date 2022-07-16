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Залізна руда втрачає вагу: за тиждень ціна за тонну опустилася нижче 100 доларів

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Субота 16 липня 2022 18:38
Залізна руда втрачає вагу: за тиждень ціна за тонну опустилася нижче 100 доларів Фото: залізна руда втрачає вагу: за тиждень ціна за тонну опустилася нижче 100 доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Вартість залізної руди стрімко падає: всього за тиждень вересневі ф'ючерси на Даляньській товарній біржі знизилася на 14,6% - до $95,5/т за курсом НБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GMK center.

Таке просідання ціни викликане новинами про уповільнення економіки Китаю в другому кварталі: ВВП країни у квітні-червні виріс на 0,4%, що є практично найгіршим показником з 1992 року.

Також на виробників впливає політика Китаю щодо скорочення викидів і турбулентність на ринку нерухомості: на початку тижня китайський гігант нерухомості Evergrande Group отримав першу відмову від кредиторів щодо продовження терміну виплат за облігаціями.

Погіршує становище і збільшення поставок залізної руди в Китай від провідних постачальників Австралії і Бразилії. При цьому попит на сировину залишається слабким, оскільки сталеливарні заводи продовжують скорочувати виробництво і консервувати потужності.

Нагадаємо, раніше були опубліковані цінові прогнози від країн-лідерів імпорту залізної руди у світі.

Так, згідно з прогнозами агентств Австралії, вартість залізної руди в найближчі роки продовжить знижуватися, і досягне дна до 2025 року.

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