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"Зерновой коридор". Из портов Одесской области вышли еще 11 судов с продукцией

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Одесса, Среда 28 декабря 2022 14:39
"Зерновой коридор". Из портов Одесской области вышли еще 11 судов с продукцией Фото: из одесских портов вышли 11 судов "зерновым коридором" (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Наталья Юрченко

За два дня из портов Одесской области вышли еще 11 судов с агропродукцией. Они транспортируют зерно и масло в Африку, Азию и Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мининфраструктуру в Facebook.

Суда экспортировали 422 тысячи тонн агропродукции. Среди них балкер ALANDA STAR с 30,8 тысячами тонн пшеницы для Египта, а также танкер EUROCHAMPION с 45 тысячами тонн масла для Индии.

"Ключевым препятствием в работе "зернового коридора" остается торможение со стороны РФ под разными предлогами инспекции судов в Босфоре. Это привело к стабильной очереди в 90+ судов, миллионному ущербу грузовладельцам, недоэкспорту минимум в 5-6 млн тонн в течение года", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в Босфоре ожидают инспекции 96 судов, из них 71 - на вход в порты, а 25 - уже загружены агропродукцией. Из-за затянутых проверок со стороны России сокращается количество флота, который движется под загрузку украинской агропродукцией.

С августа из одесских портов вышли 605 судов, экспортировавших 15,9 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Фото: из одесских портов вышли 11 судов "зерновым коридором" (facebook.com/MinInfra.UA)

Напомним, Кабмин принял решение об увеличении объемов гуманитарной помощи государствам Африки и Азии и изменил условия снабжения.

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