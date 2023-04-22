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Зерновая инициатива стала объектом шантажа, мир должен приложить усилия для разблокирования портов, - эксперты

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Суббота 22 апреля 2023 19:30
Зерновая инициатива стала объектом шантажа, мир должен приложить усилия для разблокирования портов, - эксперты Фото: зерновая инициатива стала объектом шантажа, мир должен приложить усилия для разблокирования портов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Логистика украинского зерна из-за соседних стран станет сложнее, а работу зерновой инициативы снова саботирует россия. В этой ситуации нужно искать механизмы, как обеспечить свободный доступ к судоходству в Черном море, ведь традиционно именно это направление является ключевым для отечественного экспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Центра транспортных стратегий.

Как говорится в исследовании, Польша, Венгрия, Словакия, Болгария ограничили импорт украинской агропродукции. Следующей может стать Румыния. Формально решение было принято в результате недовольства местных фермеров, которые считают, что из-за наплыва украинской продукции АПК, несут существенные убытки.

Проблемами сухопутной логистики воспользовалась Россия и еще больше усложнила работу зернового коридора. Россия очень грамотно нас ловит. Видит, что наши партнеры перекрыли нам импорт и даже транзит на несколько дней, и они сразу в ручном режиме начали блокировать инспекции в Босфоре", - объяснил бывший замминистра инфраструктуры Виктор Довгань.

На несколько дней инспекции судов у берегов Турции были полностью остановлены. Ситуацию удалось урегулировать, однако это решение временное и не решает вопрос постоянного саботажа и шантажа со стороны России, подчеркивают опрошенные ЦТС эксперты.

"Это негативный сигнал, на который нужно правильно и сильно отреагировать. Я думаю, что в преддверии выборов, как президентских, так и парламентских, будет однозначная позиция Турции. Эрдогану нужно закрепить свой статус сильного лидера, который может улаживать вопросы безопасности, в том числе для своей страны. Не может в сегодняшних условиях одна страна диктовать, будет проходить судно в Черном море или нет. Должна быть полная безопасность для всех судов, как на экспорт из Украины, так и на импорт", - добавляет Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинской аграрной советы.

Пока перспективы дальнейшей работы зерновой инициативы выглядят очень сомнительными.

В условиях усложнения логистики на западных переходах и российских препятствий для зерновой инициативы властям Украины нужно действовать проактивно и искать механизмы обеспечения свободного судоходства в Черном море, отмечает ЦТС.

"Сегодня разблокировка работы украинских портов выглядит как оптимальный вариант решения не только логистических проблем экспортеров, но и минимизации потери валютных поступлений от торговли украинским зерном и аграрной продукцией на "закрытых" европейских рынках", - резюмируют аналитики.

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