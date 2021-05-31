Земельні аукціони та посилення покарання за брехню в декларації. Що цього тижня розгляне Рада

Під час цього пленарного тижня "Слуга народу" закликає парламентські сили зменшити градус політичних заяв та не блокувати роботу "правковим спамом". Адже на порядку денному - низка важливих реформ.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на погоджувальній раді парламентських фракцій та груп.

"На цьому тижні ми пропонуємо зосередитись на звичайній роботі. Можливо, це в парламенті незвично звучить: трохи прикрутити градус політичних заяв, блокувань та процесів. Я не кажу, на щастя, про блокування трибуни. На щастя, в цьому парламенті це рідкість. Але блокування роботи "правковим спамом" і постановами", - заявив Корнієнко.

За його словами, через це депутати витрачають багато часу, а його оплачують платники податків. Серед єдиних політичних питань, які парламенту варто розглянути, - постанова щодо ситуації в Білорусі.

"По питанню Білорусі - ми згодні, треба цю постанову якнайшвидше розглянути в профільному комітеті, винести в зал. І фракції будуть визначатися. Я думаю, що наша фракція великою кількістю підтримає постанову в тій чи іншій редакції", - зазначив Олександр Корнієнко.

Водночас один із важливих законопроектів, які Рада має розглянути цього тижня, за словами Корнієнка, - №2195 щодо земельних аукціонів. Це один із трьох документів земельної реформи, який потрібен для повноцінного старту ринку землі. Документ запроваджує електронні аукціони з купівлі-продажу ділянками.

"З 1 липня люди зможуть повністю користуватися земельною реформою. Я думаю, ми покажемо ефекти від неї за короткий термін. Вони, зокрема, полягатимуть в якісному наповненні бюджетів місцевих громад, задля чого, власне, земельна децентралізація і проводилася", - наголосив Корнієнко.

Також голова партії "Слуга народу" закликав парламент пришвидшитись щодо запровадження податкової амністії. Для цього варто остаточно ухвалити законопроекти №5153 та 5155. Вони запроваджують добровільне декларування активів та сплату одноразового збору до бюджету, а також унормовують окремі питання валютного регулювання.

"З 1 вересня ця реформа має почати працювати. Тому часу лишилося небагато і треба серйозно пришвидшитися в цьому напрямку", - сказав він.

Окремо "Слуга народу" закликала всіх депутатів підтримати законопроект №4651 про посилення відповідальності за недостовірне декларування. Адже такої домовленості досягли наприкінці минулого року.

"Усі обіцяли, що обмеження волі за недостовірне декларування - це проміжний крок. Ми все ж таки рухаємося до позбавлення волі. До того, щоб повернути повністю документ в тій редакції, що Конституційний суд нахабно скасував", - заявив Олександр Корнієнко.

Голова антикорупційного комітету парламенту Анастасія Радіна висловила сподівання, що депутати дотримають свого слова та реалізують намір повернути справедливе й ефективне покарання за неправдиве декларування.

"Попереджаючи маніпуляції, я також хочу нагадати, що злочин неправдивого декларування не є економічним злочином. Це злочин проти суспільства, це злочин, який підриває населення до власне держави та державних інститутів. І відповідно, покарання має бути відповідне - позбавлення волі", - сказала вона.

Разом з тим заступник голови Комітету з питань цифрової трансформації Єгор Чернєв відзначив важливість розгляду на цьому тижні законопроекту №5376 про податкові стимули ІТ індустрії. Адже цей документ дасть реальний поштовх економіці. Він встановлює комплексну систему заходів, необхідних для розвитку цифрової економіки в нашій державі.

"ІТ зросте до 10% ВВП з 6 млрд грн до 6 млрд грн. Кількість робочих місць зросте з 200 тис. до 450 тис.", - розповів Єгор Чернєв.

За словами Корнієнка, законопроект дозволить залучити в Україну велику кількість ІТ-компаній і створити нарешті в країні своєрідну європейську "Кремнієву долину".

Крім того, голова партії "Слуга народу" розповів, що на цьому тижні парламент має розглянути реформу прожиткового мінімуму та наближення державних адмінпослуг до європейських стандартів.

Окремо очільник парламентського фінансового комітету Данило Гетманцев звернув увагу, що через велику кількість законопроектів на цьому парламентському тижні парламентарі можуть не встигнути розглянути низку інших важливих документів, й попросив раніше винести у зал ініціативи щодо запровадження cashless та так званого "податку на Google".