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У Зеленського заявили про відсутність загроз для безвізу з ЄС

Київ, Четвер 12 листопада 2020 17:19
У Зеленського заявили про відсутність загроз для безвізу з ЄС
Фото: судді Конституційного суду (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розповів, що станом на зараз загрози безвізовому режиму з Європейським союзом немає. Питання, яке виникло після рішення Конституційного суду щодо декларування, сьогодні зняте.

Про це повідомляє Офіс президента.

Як розповів Жовква, питання втрати безвізу вдалося зняти після термінового засідання Ради нацбезпеки та оборони, а також внесення до парламенту президентського закону щодо розв'язання конституційної кризи.

"На сьогодні можу сказати, що таку гарячу фазу напруги, серед іншого з питанням безвізового режиму - чи скасування, чи призупинення дії безвізового режиму, який існує між Україною і Євросоюзом, - ми зняли. Це підтверджують численні наші партнери", - заявив він.

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ скасував відповідальність за недостовірне декларування. Також це рішення заблокувало роботу Національного агентства з запобігання корупції, яке має перевіряти електронні декларації українських посадовців.

Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про можливість втрати безвізу з ЄС через рішення КСУ.

Водночас в "Слузі народу" заявляли про відсутність сигналів від міжнародних партнерів щодо скасування безвізу з ЄС.

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