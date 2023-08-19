ua en ru
Сб, 19 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У Зеленского о производстве CV-90 в Украине: есть желаемая дата, но говорить пока рано

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Украина, Суббота 19 августа 2023 17:36
У Зеленского о производстве CV-90 в Украине: есть желаемая дата, но говорить пока рано Фото: боевая машина CV-90 (wikipedia)
Автор: Карина Левицкая

Украина подписала декларацию о намерениях запустить производство шведских боевых машин пехоты CV-90 в Украине. Но о конкретных датах говорить еще рано.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Когда будет развернуто? Здесь конкретики больше, но я не думаю, что имею право это говорить. Сейчас была подписана декларация о намерениях. Затем будут подписаны конкретные договоренности", - сообщил Никифоров.

Он также отметил, что есть желаемая дата, когда может сойти с конвейера первый CV-90.

"Но я не уверен, что уже можно об этом говорить. Еще надо подписать ряд документов в этом направлении", - сказал пресс-секретарь президента.

БМП CV-90 в Украине.

Украинский резидент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Швеция договорились о производстве и ремонте БМП CV-90 на территории нашей страны.

Швеция для собственной БМП CV 9040C в качестве усиления использует бронемодули AMAP немецкой компании IBD Deisenroth Engineering. С комплектом навесной брони (композитная броня с керамическими бронеэлементами) для модификаций, начиная с CV 9040B и далее, обеспечивается защита от 30-мм бронебойного оперенного снаряда.

В состав защитного комплекта AMAP помимо навесных модулей пассивной брони для корпуса и башни входит противоминная защита, расположенная на днище бронекорпуса, а также противоосколочная подбивка боевого отделения.

Дополнительно к пассивной защите CV 9040C используется система маскировки Barracuda, одноименная с названием шведской компании-разработчика Barracuda Company.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швеция Война России против Украины
NEWS
Обстрел центра Чернигова: фоторепортаж с места трагедии
Обстрел центра Чернигова: фоторепортаж с места трагедии
DAILY
(Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне
Дмитрий Левицкий, Милан Лелич (Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне