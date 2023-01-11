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У Зеленского о ситуации в Крыму: близится конец оккупации

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Крым, Среда 11 января 2023 14:01
У Зеленского о ситуации в Крыму: близится конец оккупации Фото: постоянный представитель президента в Крыму Тамила Ташева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики чувствуют, что близится конец оккупации Крыма. Поэтому на полуострове усиливаются преследования и пропаганда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя президента в Крыму Тамилу Ташеву во время брифинга.

По ее словам, оккупанты, будто в агонии, пытаются удержать "власть" в Крыму. Сами россияне понимают, что конец оккупации уже близок.

"Приближается конец оккупации - поэтому трансформируются лозунги граждан, поэтому оккупанты агрессивнее применяют механизмы преследования, будто в агонии пытаются остановить разрушение созданной собственной иллюзии", - отметила Ташева.

Она добавила, что россияне продолжают усиливать свою пропаганду на полуострове, в частности о ПВО.

"Интересно, что сообщение со словами "ПВО поразило все цели" публикуется оккупационными медиа быстрее, чем звучит сигнал воздушной тревоги. Уже через час так называемая работа ПВО, которую слышит весь населенный пункт, волшебным образом становится пожаром или взрывом газового баллона, а детонация боекомплектов становится детонацией сбитого неизвестного объекта", - напомнила Ташева.

Напомним, вчера на территории Крыма массово сообщали о взрывах, соответствующие звуки слышали в Симферополе, Гвардейском и Севастополе.

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