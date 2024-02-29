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"Зеленского охраняют спецслужбы Британии". В Украине опровергли очередной фейк россиян

Четверг 29 февраля 2024 19:52
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"Зеленского охраняют спецслужбы Британии". В Украине опровергли очередной фейк россиян Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские пропагандисты распространяют в сети информацию о том, что президента Украины Владимира Зеленского якобы охраняют и удерживают в заложниках спецслужбы Великобритании. Однако это - фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).

Прокремлевские аккаунты в соцсетях пишут, что 25 января после конференции "Украина. Год 2024" Зеленский покидал мероприятие под охраной спецслужб с нашивками "SSPU". Это якобы аббревиатура "Дирекции специальных операций Великобритании".

Однако на самом деле "SSPU" на руках охранников означает Security service of the President of Ukraine (Служба безопасности президента Украины), являющаяся частью Управления государственной охраны Украины.

"Распространенный пропагандистами фейк должен доказать якобы, что "Украина находится под внешним управлением", а "президент Украины является несамостоятельной фигурой", - подчеркнули в Центре.

&quot;Зеленского охраняют спецслужбы Британии&quot;. В Украине опровергли очередной фейк россиян

Фото: россияне придумали очередной фейк о Зеленском (t.me/spravdi)

Фейки россиян

Напомним, в последнее время российские пропагандисты все чаще распространяют фейки, связанные с войной против Украины.

В частности, недавно враг придумал, что в Украине начали вручать повестки с помощью приложения "Дія". Такая информация оказалась ложной.

Также пропагандисты распространяли видео в соцсетях с якобы заявлением президента Украины Владимира Зеленского о "отмене военного положения в 10 областях". Оно было фейковым.

Кроме того, российские власти несколько месяцев пыталась организовать информационную атаку на президента Украины Владимира Зеленского с тем, чтобы взорвать его рейтинг.

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