У Зеленського назвали дві можливі причини для розблокування переговорів з РФ

Росія фактично готова до переговорів з Україною. Відновлення діалогу можливе з двох причин, одна з них - це адекватне сприйняття російських еліт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Кремль, безумовно, готовий (відновити переговори, - ред.). Вони про це говорять. Чому? Тому що зараз почалася кампанія "а давайте заморозьмо конфлікт". Безумовно, вони хочуть переговори", - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, у разі припинення вогню і заморозки конфлікту Росія опиниться у виграшній позиції. Подоляк додав, що зараз стоїть завдання змусити Москву адекватно сприймати цей світ. Він підкреслив, що російські війська вже три місяці воюють в Україні і будуть тут ще перебувати до тих пір, поки не втратять максимальну кількість людей.

"Переговорний процес може бути розблокований з двох причин. Перша - коли президент України скаже Ось у вас є Дорожня карта, яку ми розуміємо де і яку позицію можемо отримати", - продовжив він.

Друга причина відновлення переговорів - це готовність Росії і в першу чергу її політичних еліт адекватно себе сприймати.