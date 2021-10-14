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У Зеленського допускають надходження двох траншів МВФ до кінця року

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Київ, Четвер 14 жовтня 2021 12:38
У Зеленського допускають надходження двох траншів МВФ до кінця року Фото: радник президента України Олег Устенко (twitter comfort)
Автор: Олександр Мороз

Міжнародний валютний фонд (МВФ) до кінця року може перерахувати Україні два транші. Це можливо, якщо сторони домовляться продовжити нинішню програму stand-by.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента Олега Устенка в ефірі "Україна 24".

"Ми чекаємо, що транш, який повинен прийти, буде в межах близько 750 млн доларів. Те, що теж обговорюється, - це можливість продовження цієї програми stand-by, в який ми зараз знаходимося, на півроку... І якщо так, то ми можемо розраховувати на те, що до кінця року Україна зможе отримати ще додатковий транш від МВФ", - зазначив Устенко.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна зацікавлена продовжити програму МВФ на півроку.

Він також говорив, що в Міністерстві фінансів до кінця року очікують надходження коштів і від Європейського союзу за програмою макрофінансової допомоги.

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