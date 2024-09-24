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Зеленский встретился с президентом Парагвая Пеньей: о чем говорили лидеры стран

Вторник 24 сентября 2024 05:45
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Зеленский встретился с президентом Парагвая Пеньей: о чем говорили лидеры стран Фото: Сантьяго Пенья и Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с президентом Парагвая Сантьяго Пеньей. Лидеры обсудили вызовы безопасности и результаты первого Саммита мира.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram главы государства и сайт Офиса президента Украины.

В частности, Владимир Зеленский рассказал о ситуации на поле боя и результатах первого Саммита мира, прошедшего в июне 2024 года. Президент отметил, что совместное коммюнике подписали 11 стран Латинской Америки, и Украина хочет, чтобы к документу присоединился и Парагвай.

"Вы не смогли приехать на наш первый, инаугурационный Саммит, но Совместное коммюнике открыто к подписанию. Вы знаете, что 11 стран Латинской Америки присоединились к инаугурационному Саммиту, и, конечно, мы очень хотим, чтобы Парагвай также присоединился к коммюнике", - сказал глава украинского государства.

Также во время встречи Зеленский поблагодарил Парагвай за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и своем сообщении в Telegram-канале президент подчеркнул, что поддержка со стороны стран Латинской Америки важна.

"Украина хочет завершить эту войну и восстановить справедливый мир как можно быстрее и поддержка со стороны стран Латинской Америки для нас важна", - написал он.

Кроме того, во время встречи стороны обсудили региональные и глобальные вызовы безопасности, перспективы торгово-экономического сотрудничества и обмен опытом в горноводстве и сельском хозяйстве, а также поручили командам изучить наиболее перспективные направления для сотрудничества.

Зеленский провел встречу с конгрессменами США

Напомним, что в том же Нью-Йорке, на полях Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на фронте, а также План победы, который уже на этой неделе будет представлен президенту США Джо Байдену и кандидатам на пост главы государства Америка Камале Харрис и Дональду Трампу.

"Решительные действия сейчас могут ускорить справедливое завершение российской агрессии против Украины в следующем году. Наш План победы поможет на практике примирить (принудить - ред.) Россию к миру", - подчеркнул Зеленский.

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