Зеленский встретился с президентом Парагвая Пеньей: о чем говорили лидеры стран
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с президентом Парагвая Сантьяго Пеньей. Лидеры обсудили вызовы безопасности и результаты первого Саммита мира.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram главы государства и сайт Офиса президента Украины.
В частности, Владимир Зеленский рассказал о ситуации на поле боя и результатах первого Саммита мира, прошедшего в июне 2024 года. Президент отметил, что совместное коммюнике подписали 11 стран Латинской Америки, и Украина хочет, чтобы к документу присоединился и Парагвай.
"Вы не смогли приехать на наш первый, инаугурационный Саммит, но Совместное коммюнике открыто к подписанию. Вы знаете, что 11 стран Латинской Америки присоединились к инаугурационному Саммиту, и, конечно, мы очень хотим, чтобы Парагвай также присоединился к коммюнике", - сказал глава украинского государства.
Также во время встречи Зеленский поблагодарил Парагвай за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и своем сообщении в Telegram-канале президент подчеркнул, что поддержка со стороны стран Латинской Америки важна.
"Украина хочет завершить эту войну и восстановить справедливый мир как можно быстрее и поддержка со стороны стран Латинской Америки для нас важна", - написал он.
Кроме того, во время встречи стороны обсудили региональные и глобальные вызовы безопасности, перспективы торгово-экономического сотрудничества и обмен опытом в горноводстве и сельском хозяйстве, а также поручили командам изучить наиболее перспективные направления для сотрудничества.
Зеленский провел встречу с конгрессменами США
Напомним, что в том же Нью-Йорке, на полях Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на фронте, а также План победы, который уже на этой неделе будет представлен президенту США Джо Байдену и кандидатам на пост главы государства Америка Камале Харрис и Дональду Трампу.
"Решительные действия сейчас могут ускорить справедливое завершение российской агрессии против Украины в следующем году. Наш План победы поможет на практике примирить (принудить - ред.) Россию к миру", - подчеркнул Зеленский.
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