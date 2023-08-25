Зеленский встретился с главой МИД Турции
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 25 августа, встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Украины в Facebook.
Президент рассказал, что он обсудил с главой МИД Турции много важных вопросов.
"Формула мира, подготовка к Глобальному саммиту мира, риски, связанные с российским блокированием Черноморского зернового коридора", - говорится в сообщении.
Он поблагодарил Турцию за постоянную и последовательную поддержку Украины.
Выход России из "зернового соглашения"
Напомним, в июле Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его условий. При этом русская армия начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.
Недавно сообщалось, что Турция работает над предложениями по возобновлению "зернового соглашения". Переговоры по этому вопросу могут пройти в Стамбуле.
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