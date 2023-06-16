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Зеленский встретился с африканской делегацией: Украине не нужны замороженные конфликты

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Украина, Пятница 16 июня 2023 19:35
Зеленский встретился с африканской делегацией: Украине не нужны замороженные конфликты Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 16 июня, встретился с делегацией глав государств и высоких представителей стран Африки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Украины в Facebook.

"Все нации мира заслуживают того, чтобы жить свободно, без навязывания чужой воли военным или политическим путем. Но никто не может считать свои границы защищенными и безопасность людей гарантированной, пока Россия пытается сделать агрессию и кражу чужих земель глобальной нормой", - говорится в сообщении.

Зеленский заявил, что прекращение российского террора и вывод всех их с территории Украины - это то, что способно остановить эту войну. По его словам, Украине и миру не нужны ни замороженные конфликты, ни тлеющие войны, а нужен мир.

"Именно о пути достижения настоящего и справедливого мира, без всякого российского шантажа и обмана, мы говорили сегодня с делегацией глав государств и высоких представителей стран Африки", - сказал президент Украины.

В состав делегации вошли:

  • Президент Союза Коморских островов Азали Ассумани;
  • Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса;
  • Президент Республики Сенегал Маки Салл;
  • Президент Республики Замбия Хакаинде Хичиллема;
  • Премьер-министр Арабской Республики Египет Мустафа Мадбули;
  • специальный представитель президента Республики Конго Флоран Нтсиба;
  • специальный представитель президента Республики Уганда Рухакана Ругунда.

Африканский "мирный" план

16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил об африканском "мирном плане", детали которого не были обнародованы. Мирный план также поддерживают лидеры Сенегала, Уганды, Египта, Республики Конго и Замбии.

Ранее лидеры африканских стран отметили заинтересованность Африки в работе по прекращению войны из-за его огромного негативного влияния на африканские страны и другие государства мира.

Вчера Reuters написало, что лидеры африканских стран могут предложить ряд "мер по укреплению доверия" во время своих начальных усилий по посредничеству в войне между Россией и Украиной.

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