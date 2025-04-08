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Зеленский заявил о присутствии ВСУ в Белгородской области: что ответил Кремль

Вторник 08 апреля 2025 13:08
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Зеленский заявил о присутствии ВСУ в Белгородской области: что ответил Кремль Фото: спикер Кремля Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Представитель Кремля Дмитрий Песков не захотел комментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о присутствии ВСУ в Белгородской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Журналисты спросили у Пескова, может ли Кремль как-то прокомментировать заявление Зеленского о том, что ВСУ зашли на территорию Белгородской области.

"Ну, это касается непосредственно уже деталей военной операции, и поэтому такие вопросы должны быть адресованы нашему Министерству обороны", - ответил спикер Путина.

ВСУ в Белгородской области

В прошлом месяце по сети начали распространяться слухи о том, что украинские защитники якобы прорвали границу и зашли на территорию Белгородской области. На тел этих заявлений россияне даже объявили об эвакуации из Красноярузского района Белгородской области.

Также, по данным Института изучения войны, Силы обороны Украины недавно продвинулись под Покровском и в Белгородской области.

Однако длительное время официальной информации о присутствии ВСУ в Белгородской области не было.

Только вчера президент Владимир Зеленский, во время вечернего обращения, рассказал о ситуации на фронте и операции украинских войск в Курской и Белгородской областях России.

"Отдельно докладывал сегодня Главком Александр Сырский: фронт, наше присутствие в Курской области и наше присутствие в Белгородской области", - сказал Зеленский

Это стало первое официальное упоминание региона в боевых действиях, ведь до этого Зеленский только намекал на ВСУ в Белгородской области.

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Война в Украине Белгородская область ВСУ Кремль
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