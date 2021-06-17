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Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо боротьби з тероризмом

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Київ, Четвер 17 червня 2021 20:04
Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо боротьби з тероризмом Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО "про звіт про результати проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом". Документ був схвалений Радою національної безпеки і оборони 4 червня 2021 року.

Про це повідомила прес-служба офісу президента.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 червня 2021 року "Про звіт про результати проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом", - йдеться в указі Глави держави.

Документом доручено Кабінету міністрів і Службі безпеки України забезпечити облік результатів проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом при реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні, затвердженої Указом Президента України від 5 березня 2019 № 53.

Контроль за виконанням указу глави держави доручено секретарю РНБО Олексію Данилову. Документ набирає чинності з дня його опублікування.

До президентського указу докладено рішення РНБО від 4 червня. У затверджений звіт про результати проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом.

Нагадаємо, 4 червня РНБО провів чергове засідання в Офісі президента. На повістці було 8 питань, в тому числі "таємні", боротьба з тероризмом, вдосконалення сфери національної безпеки і оборони, розвиток авіабудівної галузі, стан води в Україні, виряджання миротворців в Конго, звіти про виконання попередніх рішень.

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