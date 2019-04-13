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Зеленського викликали у військкомат, але він не з'явився, - Міноборони

Новини » Політика    13.04.2019 - 20:34
Зеленського викликали у військкомат, але він не з'явився, - Міноборони
Фото: Володимир Зеленський (з відкритих джерел)

Зеленський придатний до військової служби

Володимира Зеленського викликали у військового комісаріату, але він не з'явився. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Міноборони України.

"Інформуємо, що громадянин Зеленський В.О. перебуває на військовому обліку військовозобов’язаних у Металургійно-Довгинцівському об’єднаному районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки міста Кривого Рогу з 22.12.2008 року і по теперішній час, військове звання — солдат, військово-облікова спеціальність — діловод діловодства", - повідомили в Міноборони.

Зазначається, що Зеленський придатний до військової служби. При цьому військову службу у ЗС України не проходив.

"Для призову під час мобілізації громадянину Зеленському В.О. надсилалися повістки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 за адресою, визначеною у його облікових документах. Громадянин Зеленський В.О. до військового комісаріату за його викликом не прибував", - додали у прес-службі.

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