Зеленский исключает компромиссы с Путиным: кто он такой?

Российскому диктатору Владимиру Путину не нужен мир в Украине. Поэтому переговоры с ним или с его кремлевскими сообщниками невозможны, как и компромиссы.

"Прежде всего, ему (Путину, - ред.) не нужен мир. Когда мы хотим решить какую-то проблему, мы должны понять, что это нужно всем сторонам. Мы хотим закончить войну", - сказал президент.

Зеленский заявил, что не представляет переговоров с российским диктатором или российской стороной о людях, живущих на оккупированных территориях Украины.

"Как я могу договариваться с Путиным? Давайте на секунду забудем, что он убийца. С российской стороной. Как я могу договариваться с ним о людях, которые находятся в каких-то городках-поселках, которых оккупировали, которые там живут. И тут садятся два человека или две команды и говорят: пусть они твои. Кто мы такие, чтобы решать, где человеку жить, кем быть, на каком языке говорить, какой флаг уважать? Кто мы такие?" - высказался глава государства.

Президент отметил, что согласно Конституции Украины он должен защищать права и свободы людей, помочь и освободить от захватчиков. Рядом с ним должны быть граждане, готовые взять в руки оружие и помочь людям в оккупации.

"Кто-то хочет умирать? Нет. Все живые люди. Но этот человек (Путин, - ред.) не хочет никакого диалога, он не хочет остановить войну. Для него сегодня остановить войну - это два слова по телефону. Сказать своим войскам отойти. Это восстановление, это полное восстановление (территории, - ред.), дальше - это чисто дипломатия, дальше разговор без всякого оружия. Этот человек не хочет это делать, он не заинтересован", - подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что в 2014 году после оккупации Россией части Донбасса Путин заявлял, что не намерен идти полномасштабной войной против Украины. Тогда оправданием диктатора было то, что он помогает русскоязычным.

"Если это так, зачем он пошел полномасштабной войной? Все, что он говорит, это неправда. Он не заинтересован в независимой Украине, ему нужна Украина как часть, анклав России, что он сделал с Беларусью, что делал с Молдовой, Грузией. Всюду, как у нас - захваченная часть целостной территории, чтобы не было стабильности и уже через время прийти и захватить полностью. Украина просто большое государство и ему не удалось. Поэтому, что ему поставить на компромисс? Кто он? Я не могу торговать людьми. И с кем? С человеком, слово которого стоит ничего. Это не гарантии", - подчеркнул Зеленский.

Переговоры Украины и РФ

Следует отметить, что Украина и Россия проводили несколько раундов переговоров в начале полномасштабного вторжения, но сейчас они "на паузе". Украинские власти подчеркивают, что Украина не вернется за стол переговоров, пока Москва не выведет свои войска.

Недавно американский телеканал NBC News со ссылкой на американских и европейских чиновников заявил, что США и ЕС начали непублично обсуждать с Украиной вопрос о возможных мирных переговорах с Россией. По данным СМИ, эти разговоры включали в себя вопрос, от чего Украине, возможно, придется отказаться в обмен на мир.

В тот же день президент Владимир Зеленский опроверг заявления СМИ. Он подчеркнул, что на Украину в вопросе переговоров никто не давит.