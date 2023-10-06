Зеленский отреагировал на ракетный удар по центру Харькова
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар оккупантов по центру Харькова 6 октября. В результате атаки погиб ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Facebook.
Зеленский выразил соболезнования родным погибшего ребенка. Он подчеркнул, что из-за российского удара пострадали более 20 человек.
"Спасательная операция продолжается. Благодарен каждому, кто помогает нашим людям. И я благодарю всех наших воинов, которые, несмотря ни на что, двигаются вперед, уничтожают оккупантов и приближают возвращение справедливости для Украины. Наша стойкость, наше движение и ежедневные потери оккупантов - это то, что должно быть ответом на российский террор", - подчеркнул президент.
Ракетный удар по Харькову
Утром 6 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова. По предварительным данным, россияне применили две баллистические ракеты "Искандер-М".
Под удар врага попали жилые дома. В результате атаки пострадали более 20 человек. Из-под завалов извлекли тело ребенка. Из-за российского террора погиб 10-летний мальчик.
Все подробности российской ракетной атаки по Харькову и кадры с места трагедии - в материале РБК-Украина.
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