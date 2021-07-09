Зеленський звільнив Костюка з ОП і призначив своїм радником
Президент України Володимир Зеленський звільнив Юрія Костюка з посади заступника керівника Офісу президента. При цьому глава держави призначив його своїм радником поза штатом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ.
"Звільнити Костюка Юрія Юрійовича з посади заступника керівника Офісу президента", - йдеться в указі №284/2021.
Крім того, Зеленський указом 286/2021 звільнив Олексія Дніпрова з посади керівника апарату Офісу президента, а наступним документом призначив його на нову посаду.
"Призначити Дніпрова Олексія Сергійовича заступником керівника Офісу президента", - йдеться в указі №287/2021.
При цьому новим керівником апарату Офісу президента була призначена Марія Вітушок.
"Призначити Вітушок Марію Анатоліївну керівником апарату Офісу президента", - йдеться в указі №288/2021.