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Зеленський звільнив Костюка з ОП і призначив своїм радником

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Україна, П'ятниця 09 липня 2021 16:46
Зеленський звільнив Костюка з ОП і призначив своїм радником Фото: радник президента України Юрій Костюк (скрін відео)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський звільнив Юрія Костюка з посади заступника керівника Офісу президента. При цьому глава держави призначив його своїм радником поза штатом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ.

"Звільнити Костюка Юрія Юрійовича з посади заступника керівника Офісу президента", - йдеться в указі №284/2021.

Крім того, Зеленський указом 286/2021 звільнив Олексія Дніпрова з посади керівника апарату Офісу президента, а наступним документом призначив його на нову посаду.

"Призначити Дніпрова Олексія Сергійовича заступником керівника Офісу президента", - йдеться в указі №287/2021.

При цьому новим керівником апарату Офісу президента була призначена Марія Вітушок.

"Призначити Вітушок Марію Анатоліївну керівником апарату Офісу президента", - йдеться в указі №288/2021.

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Володимир Зеленський наказ Офіс президента
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