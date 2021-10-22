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Зеленський звільнив державного уповноваженого з Антимонопольного комітету

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Україна, П'ятниця 22 жовтня 2021 18:21
Зеленський звільнив державного уповноваженого з Антимонопольного комітету Фото: з АМКУ звільнили державного уповноваженого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський видав указ про звільнення заступника голови Антимонопольного комітету - державного уповноваженого. Цю посаду до сьогодні обіймала Наталія Буроменська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Звільнити Буроменську Наталію Любомирівну з посади заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого згідно з поданою заявою", - йдеться в тексті виданого президентом указу.

Наталія Буроменська отримала посаду державного уповноваженого в Антимонопольному комітеті влітку 2020 року. Тоді вона замінила на цій посаді Ніну Сидоренку, яка була звільнена указом Зеленського.

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Володимир Зеленський Антимонопольний комітет України
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