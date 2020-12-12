ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Зеленський: спільними зусиллями ми зможемо відновити багато унікальних пам’яток культури

Київ, Субота 12 грудня 2020 15:52
Зеленський: спільними зусиллями ми зможемо відновити багато унікальних пам’яток культури
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.uа)
Автор: РБК-Україна

Президент привітав відкриття відреставрованої Андріївської церкви

Президент Володимир Зеленський вітає відкриття відреставрованої Андріївської церкви. Сьогодні пам'ятку відкривають офіційно, а з вівторка, 15 грудня, церква відчинить двері для відвідувачів.

Про це повідомляється на сайті президента.

Зазначається, що щонеділі та на свята тут відбуватимуться богослужіння, а в інші дні церква працюватиме як музей.

"Радію, що ця унікальна пам’ятка архітектури нарешті відкриває двері для відвідувачів після тривалої реставрації. Відтепер кияни та гості столиці зможуть на власні очі побачити її чудову архітектуру та живопис. Упевнений, що наступного року матимемо ще більше таких приємних приводів для радості, адже у 2021 році розпочинаємо відновлення великої кількості пам’яток культури та архітектури України в межах Національної програми "Велике будівництво". Спільними зусиллями ми зможемо відновити багато унікальних об’єктів і зберегти їх для нащадків", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, реставрація Андріївської церкви тривала 11 років. За цей час майстри відновили оригінальний колір стін, укріпили схил, фундаменти церкви та стилобату.

Також проведено реконструкцію іконостасу авторства архітектора Бартоломео Растреллі, якому повернуто автентичне розташування ікон.

У будівлі встановлено сучасне освітлення. Для людей з вадами зору та дитячих екскурсій майстри вилили з гіпсу окремі елементи оздоблення храму, щоб до них можна було доторкнутися та відчути їхню форму.

Андріївська церква, що розташована на Андріївському узвозі у Києві, споруджена за проектом архітектора Бартоломео Растреллі у стилі бароко. Вона є пам’яткою архітектури та монументального живопису XVIII ст. світового значення, входить до складу Національного заповідника "Софія Київська".

Церкву внесено до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Незабаром Україна подаватиме номінаційне досьє для включення Андріївської церкви до основного переліку.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Володимир ЗеленськийКиївцерковьархитектура

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся