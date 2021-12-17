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Зеленський збирає послів на конференцію. Вона пройде наступного тижня

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П'ятниця 17 грудня 2021 11:41
Зеленський збирає послів на конференцію. Вона пройде наступного тижня Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Президент Володимир Зеленський збирає послів України на щорічну конференцію. Вона пройде наступного тижня в карпатській резиденції "Синєгора".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС.

Повідомляється, що 21-22 грудня в Івано-Франківській області пройде щорічна конференція послів України під гаслом "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави".

Конференцію відкриє Зеленський, який окреслить українським послам ключові завдання Стратегії зовнішньополітичної діяльності України. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підведе дипломатичні підсумки 2021 року і розповість про пріоритети роботи на наступний рік.

У другий день конференції пройдуть пленарні сесії за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, спікера Верховної ради Руслана Стефанчука, секретаря РНБО Олексія Данілова.

Почесним гостем стане міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау. З відеозверненням до також звернеться міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

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Володимир Зеленський Карпаты Синегора
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