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Зеленский о смерти Пригожина: неконтролируемые "вагнеровцы" могут стать вызовом для всех

Четверг 24 августа 2023 19:15
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Зеленский о смерти Пригожина: неконтролируемые "вагнеровцы" могут стать вызовом для всех Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Неконтролируемые "вагнеровцы" могут быть угрозой для других стран. Вероятно вопрос о наемниках станет общим вызовом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стере.

"Меня уже второй раз за день о нем спрашивают. Такое ощущение, что я на похоронах у него нахожусь. Нам столько смертей принесло правительство РФ, включая Пригожина. Ничего хорошего об этих людях я сказать не могу, говорю вам откровенно", - заявил президент добавив, что для российских военных преступников, кроме суда Гааги и Божьего суда, есть альтернатива в лице диктатора Владимира Путина.

В то же время Зеленский отметил, что сейчас надо думать о 20 тысячах наемников "Вагнера", которые после смерти Пригожина остались без контроля и могут быть угрозой для других стран.

"Для Украины? Для Беларуси? Для Польши? А может для России? Никто не знает. Я думаю, что это будет общий вызов", - отметил президент.

Авария самолета Пригожина

Вчера, 23 августа, в авиакатастрофу на территории Тверской области Российской Федерации попал самолет Евгения Пригожина. В результате этого погибли 10 человек и, как утверждала Росавиация, лично главарь "Вагнера". В то же время официально смерть главаря "наемников" не подтвердили.

По словам экспертов, вероятно, к ликвидации Пригожина причастны диктатор Владимир Путин или же министр обороны России Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов. Каждая из сторон имела личные мотивы о которых можно прочитать в материале РБК-Украина.

Также напомним, что после неудачного мятежа Пригожина в России, часть его наемников была переброшена в Беларусь. Вследствие этого ряд стран не исключал риск того, что "вагнеровцы" могут прибегнуть к провокациям на границе стран НАТО.

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