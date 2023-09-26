ua en ru
Вт, 26 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский одобрил обязательную отчетность политических партий

Вторник 26 сентября 2023 13:08
UA EN RU
Зеленский одобрил обязательную отчетность политических партий Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал №9419-1 о возобновлении отчетности политических партий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.

Согласно закону, в течение 90 дней со дня вступления закона в силу партии должны подать в НАПК отчеты за периоды действия карантинных ограничений и военного положения.

Для партий, у которых нет государственного финансирования, этот срок составляет 120 дней.

Далее НАПК должна проверить отчеты в течение 60 дней. Еще на 60 дней откладывается вступление в действие соответствующих положений. То есть на представление первых отчетов можно ждать до пяти месяцев.

Кроме того, уже со следующих парламентских выборов предлагается снизить порог для получения права на государственное финансирование с 5% голосов до 3%.

Отметим, что возобновление партийной отчетности о финансах - это одно из требований общественного сектора и G7.

Отчеты политических партий

Напомним, отчетность приостановили еще в 2020 году. Сначала из-за пандемии COVID-19, а затем в связи с военным положением.

При этом 23 августа Верховная Рада поддержала законопроект, возобновляющий обязательную финансовую отчетность политических партий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский НАЗК Верховная рада
NEWS
Атака "Шахедов" на порты, пункт пропуска и ракетные удары: последствия ночного обстрела Украины
Атака "Шахедов" на порты, пункт пропуска и ракетные удары: последствия ночного обстрела Украины
DAILY
Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне