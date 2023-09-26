Зеленский одобрил обязательную отчетность политических партий
Президент Украины Владимир Зеленский подписал №9419-1 о возобновлении отчетности политических партий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.
Согласно закону, в течение 90 дней со дня вступления закона в силу партии должны подать в НАПК отчеты за периоды действия карантинных ограничений и военного положения.
Для партий, у которых нет государственного финансирования, этот срок составляет 120 дней.
Далее НАПК должна проверить отчеты в течение 60 дней. Еще на 60 дней откладывается вступление в действие соответствующих положений. То есть на представление первых отчетов можно ждать до пяти месяцев.
Кроме того, уже со следующих парламентских выборов предлагается снизить порог для получения права на государственное финансирование с 5% голосов до 3%.
Отметим, что возобновление партийной отчетности о финансах - это одно из требований общественного сектора и G7.
Отчеты политических партий
Напомним, отчетность приостановили еще в 2020 году. Сначала из-за пандемии COVID-19, а затем в связи с военным положением.
При этом 23 августа Верховная Рада поддержала законопроект, возобновляющий обязательную финансовую отчетность политических партий.
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